Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor

SÜPER LİG VE 1. LİG'DE PROGRAM
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
SÜPER LİG
Bugün:
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Alanya Oba)
21.45 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK (Stadyum henüz açıklanmadı - Ev sahibi takım seyircisiz)
Not: Bellona Kayserispor haftayı BAY geçecek
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Uğur Okulları İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)
21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)
11 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
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