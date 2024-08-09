Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor

SÜPER LİG VE 1. LİG'DE PROGRAM



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:



SÜPER LİG



Bugün:



21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)



10 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)



11 Ağustos Pazar:



19.15 Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Alanya Oba)



21.45 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

