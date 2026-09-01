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Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı, derbi tarihi belli oldu

01.09.2026 15:49

Son Güncelleme: 01.09.2026 16:29

Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı, derbi tarihi belli oldu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç programı açıklandı. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 5. ve 6. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

 

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

 

5. HAFTA

 

11 Eylül Cuma:

 

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

 

12 Eylül Cumartesi:

 

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

 

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

13 Eylül Pazar

 

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

 

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

 

14 Eylül Pazartesi:

 

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

 

6. HAFTA

 

18 Eylül Cuma:

 

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

 

19 Eylül Cumartesi:

 

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

 

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

 

20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

 

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

 

20 Eylül Pazar:

 

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

 

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

 

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)

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