Süper Lig'de iki kritik maça yabancı VAR

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bu akşam saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına yabancı video hakem (VAR) atadı.
Lider Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro VAR olarak görev yapacak.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u misafir edeceği müsabakanın VAR koltuğuna ise aynı ülkeden Claudio Pereira oturacak.
Günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri ise şöyle:
Alanyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor: Erkan Engin
Konyaspor - Samsunspor: Mustafa İlker Coşkun
Adana Demirspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat
Sivasspor - Başakşehir: Emre Malok
Kasımpaşa - Antalyaspor: Özgür Yankaya
Hatayspor - Ankaragücü: Koray Gençerler
Pendikspor - Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
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