Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig 2. yarı başlama tarihi)

2024-2025 Süper Lig'in ikinci devre başlangıç tarihi merak ediliyor. Ligin ilk yarısını zirvede kapatan Galatasaray'ı, 8 puan geriden Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.



Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.



Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.