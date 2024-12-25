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Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig 2. yarı başlama tarihi)

Süper Lig'de ikinci yarının ne zaman başlayacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig 2. yarı başlama tarihi)

2024-2025 'in ikinci devre başlangıç tarihi merak ediliyor. Ligin ilk yarısını zirvede kapatan Galatasaray'ı, 8 puan geriden Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.

Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.

Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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