Süper Lig'de ikinci yarının ilk programı açıklandı! İşte 2026'nın ilk maçı

Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. HAFTA

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)