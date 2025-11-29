Süper Lig'de ilginç anlar, kavgayı ayırmaya giderken gol yedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.



Maçta ilginç bir an yaşandı. Kaleci Felipe, Camara ile Robin Yalçın arasındaki tartışmayı ayırmaya giderken, Boateng topu ağlarla buluşturdu..



MAÇTAN NOTLAR



Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Abena), Semih Güler, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı), Bayo (Dk. 74 Boateng)

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler (Dk. 76 Talha Ülvan), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay, Dragus (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem), Umut Bozok (90+4 Saiz)

Goller: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 88 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90+6 Boateng (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 83 Orhan Ak (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 57 Stepanenko, Dk. 66 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 86 Maxim (Gaziantep FK)



MAÇA DAMGA VURAN AN