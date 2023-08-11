Süper Lig'de ilk düdük çalıyor 65 günlük hasret sona eriyor

Futbolseverlerin 65 günlük Süper Lig hasreti sona eriyor. 2023-2024 sezonunda ilk düdük, bu akşam saat 21.00'da başlayacak Trabzonspor-Antalyaspor maçında çalacak.



Türk futbolunda zirve yarışı, takımlar sahaya çıkmadan transfer dönemiyle başladı.



Son şampiyon Galatasaray, geçen sezonun kahramanı Mauro Icardi'yi takımda tutarken, Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay, Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi isimler sarı-kırmızılı formayı giydi.



Geçen sezon Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe yepyeni bir kadroyla yarışa hazır. Jorge Jesus hamlesine rağmen şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal göreve döndü.



Arda Güler'i kaybetmesine rağmen Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe'nin hedefi; sezonu 3 kupayla tamamlamak.



Transfer dönemini ezeli rakiplerine göre daha sakin geçiren Beşiktaş ise Şenol Güneş'e güveniyor. Atiba, Redmond ve Saiss gibi yıldızlara veda eden Siyah beyazlılar, Ante Rebiç, Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. Güneş, taraftarın sabırlı olmasını istiyor.

MAVİ KART KURALI



Geçen sezon ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep'in dönüşüyle birlikte 20 takımın mücadele edeceği Trendyol Süper Lig, 38 haftaya sahne olacak.



8 İstanbul takımının yer alacağı sezonda önemli yeniliklerden biri de mavi kart kuralı. Kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek kulüpler, A Milli Takım'a uygunluğu bulunmayan Türk asıllı futbolcular için fazladan 1 kontenjana sahip olacak.



Bu gece başlayacak Süper Lig serüveni, 19 Mayıs 2024'te noktalanacak.

İLK HAFTA PROGRAMI



11 Ağustos Cuma:



21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük



12 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek



19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan



21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay



21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler



13 Ağustos Pazar:



19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan



21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk



21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen



14 Ağustos Pazartesi:



21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu



21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar

