Süper Lig'de ilk düdük yeni kurallarla bugün çalıyor

Türk futbolunda yeni sezonun ilk santrası bugün yapılıyor.



34 haftalık maraton, saat 21.30'daki Gaziantep - Galatasaray maçıyla başlayacak.



5 sezon sonra 18 takımla oynanacak Trendyol Süper Lig, yabancı kuralı ve hakemler konusunda yeniliklere da sahne olacak.



YABANCI KURALI



İlk 11'de yabancı sınırının olmayacağı sezonda, takımlar 12+2 kuralıyla kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebilecek.



Ancak 2 futbolcunun 2002 ve sonraki yıllarda doğmuş olması gerekiyor.



YAKA KAMERASI

Yeni sezonun ikinci haftasından itibaren dördüncü hakemler ve federasyon temsilcisinde saha kenarındaki olayları sesli ve görüntülü kaydetmek için yaka kamerası olacak.

KALECİYE 8 SANİYE SINIRI

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında da ilk kez gözlemcinin görev alacağı sezonda, kaleciler için 8 saniye kuralı devreye giriyor.



Topun kontrolünü sağlayan kaleciler 8 saniye içerisinde oyunu başlatmazsa, hakem topu köşe vuruşuyla rakip takıma verecek.



İSTANBUL AĞIRLIĞI

3 takımın küme düşeceği Trendyol Süper Lig'de İstanbul hakimiyeti dikkat çekiyor.



11 ilden kulübün mücadele edeceği yeni sezonda, 7 İstanbul takımı sahaya çıkacak.



Sezonun ilk büyük maçı ise beşinci haftada oynanacak.



Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşılaşacak.



306 maçın oynanacağı sezonda ilk devre 22 Aralık 2025'te noktalanacak.



3 hafta sürecek devre arasının ardından 16 Ocak 2026'da başlayacak Süper Lig, 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.