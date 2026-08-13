NTV

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

13.08.2026 14:19

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
IHA

Süper Lig hakemi.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos Cuma günü başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

 

14 Ağustos Cuma:

 

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

 

15 Ağustos Cumartesi:

 

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

 

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

 

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

 

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

 

16 Ağustos Pazar:

 

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

 

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

 

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

 

17 Ağustos Pazartesi:

 

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram