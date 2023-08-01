Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 1. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig, 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla saat 21.00'da başlayacak. İşte, Süper Lig 1. haftanın programı...



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 8 veya 9 Ağustos ile 15 Ağustos Salı günü oynayacak Galatasaray'ın Kayserispor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45 olarak değiştirilecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynaması muhtemel Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 1. hafta müsabakaları 13 Ağustos Pazar, Beşiktaş'ın 1. hafta maçı ise 14 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.



SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



11 Ağustos Cuma:





21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)





12 Ağustos Cumartesi:





19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 Tümosan Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



21.45 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)





13 Ağustos Pazar:





19.15 Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)



21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)



21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)





14 Ağustos Pazartesi:





21.00 Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir (Kırbıyık Holding)



21.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)



