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Süper Lig'de ilk hafta. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı

15.08.2026 18:07

Son Güncelleme: 15.08.2026 18:37

Süper Lig'de ilk hafta. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı
Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah.

NTV - Haber Merkezi
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Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya...

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’u konuk ediyor.

 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

 

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

 

Müsabakada VAR koltuğunda Türk asıllı İsviçreli hakem Fedayi San oturacak. AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

18:36
TEKKE: "SALAH'A SÜRE VERECEĞİZ"
Fatih Tekke: "Salah'a ikinci yarıda 45 dakika olabilir, 30 dakika da olabilir... Süre vermeyi düşünüyoruz."
Reuters
18:34
TEKKE: "CAMİAMIZ İÇİN DEĞERLİ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var, yerlerinin dolması kolay değil. Şu 5 hafta, 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor. Kasımpaşa, birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Zor bir karşılaşma. Bu sezon çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor. Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda, bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot, Trabzonsporumuzun geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebilecek hafta."
Anadolu Ajansı
18:00
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak. Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Metehan, Onuachu. Trabzonspor'da Mohamed Salah, yedek kulübesinde yer alıyor.
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