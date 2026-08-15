Süper Lig'de ilk hafta. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı

TEKKE: "CAMİAMIZ İÇİN DEĞERLİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var, yerlerinin dolması kolay değil. Şu 5 hafta, 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor. Kasımpaşa, birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Zor bir karşılaşma. Bu sezon çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor. Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda, bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot, Trabzonsporumuzun geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebilecek hafta."