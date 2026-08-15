Süper Lig'de ilk hafta. Kasımpaşa-Trabzonspor maçı
15.08.2026 18:07
Son Güncelleme: 15.08.2026 18:37
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah.
Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya...
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’u konuk ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Türk asıllı İsviçreli hakem Fedayi San oturacak. AVAR’da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.