Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu

İLK HAFTA PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Süper Lig 'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir. Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır. Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 1. hafta programı şu şekilde: