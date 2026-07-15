Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu
15.07.2026 18:50
Son Güncelleme: 15.07.2026 19:01
Süper Lig topu.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2026/27 sezonunun başlaması için geri sayım sürüyor.
AÇILIŞ GALATASARAY'DA
Yeni sezonun ilk haftasında açılışı son şampiyon Galatasaray yapacak.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da ligin yeni ekiplerinden Çorum FK ile RAMS Park'ta karşılaşacak.
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
İLK HAFTA PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir. Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır. Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'de 1. hafta programı şu şekilde:
Süper Lig'de 1. hafta programı.