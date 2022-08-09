Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı: İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.



Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.



Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.



Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.



SEZONUN İLK GOLÜ TRABZONSPORLU CORNELİUS'TAN



Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.



Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.



İLK KARTLAR



Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.



İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, GALİBİYET GOLÜNÜ SON ANLARDA BULDU



Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.



İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.



Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.



Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.



SÜPER LİG'DE İLK HAFTA SONUÇLARI



İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2



Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1



Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4



Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3



Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1



Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0



MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0



Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:



12 Ağustos Cuma:



21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)



13 Ağustos Cumartesi:



19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)



21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)



14 Ağustos Pazar:



19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)



19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)



21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)



15 Ağustos Pazartesi:



19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)