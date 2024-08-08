Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'in 1. haftasında oynanancak müsabakalarda görev alacak hakemler:
9 Ağustos Cuma:
21.00 | Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 | Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
21.35 | Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük
21.45 | Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar:
19.15 | Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın
21.45 | Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
21.45 | Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 | Rizespor - Başkaşehir | Direnç Tonusluoğlu
21.00 | Bordum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen
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