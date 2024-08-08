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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

, Trendyol 'in ilk haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'in 1. haftasında oynanancak müsabakalarda görev alacak hakemler:

9 Ağustos Cuma:

21.00 | Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 | Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

21.35 | Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

21.45 | Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar: 

19.15 | Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

21.45 | Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

21.45 | Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan 

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 | Rizespor - Başkaşehir | Direnç Tonusluoğlu

21.00 | Bordum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen 

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