TFF, Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 1. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı. 

Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondaki konuşmalar da yer aldı. 

VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.

VAR: Doğru

1. HAFTA VAR KAYITLARININ TAMAMI

