Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 1. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı.



Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondaki konuşmalar da yer aldı.



VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.



Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.



VAR: Doğru

