Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı
TFF, Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 1. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı.
Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondaki konuşmalar da yer aldı.
VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.
VAR: Doğru
1. HAFTA VAR KAYITLARININ TAMAMI
