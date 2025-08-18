NTV.COM.TR

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı açıklandı: Burak Yılmaz geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 'de 2. hafta geride kalırken, sezonun ilk teknik direktör ayrılığı resmen açıklandı.

2 haftada puan alamayan ve kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

BURAK YILMAZ GELİYOR

Gaziantep FK'da Taşdemir'in yerine 'ın geleceği öğrenildi.

Yönetimin, genç çalıştırıcı ile her konuda anlaşmaya vardığı ve Yılmaz'ın bu akşam şehre gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

