Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı açıklandı: Burak Yılmaz geliyor!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken, sezonun ilk teknik direktör ayrılığı resmen açıklandı.



2 haftada puan alamayan ve kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.



Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."