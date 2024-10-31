Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? Devre arası ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devam ediyor. 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitiş tarihi futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek?
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı geride kaldı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği futbolseverlerce merak ediliyor. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. İşte, Süper Lig'de ilk yarının biteceği tarih...
SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.
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