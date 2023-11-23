Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? Devre arası ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başladı. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. Türkiye'nin 12 ilinden 20 takım, 2023-2024 sezonunda toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Öte yandan ligde 12 hafta ise geride kaldı. İşte, Süper Lig'de ilk yarının biteceği tarih...



SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de 66. sezonun ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.



İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



ARA TRANSFER TAKVİMİ



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.