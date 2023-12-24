Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 devre arası tarihi

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin averajla liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de kısa süre sonra ilk yarı tamamlanacak. İşte, 2023-2024 devre arası tarihi...



SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de 66. sezonun ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.



İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



ERTELENEN 16. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.



Saldırı sonrası alınan kararlar ligler ertelenmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak'ta oynanacağını açıkladı.



ARA TRANSFER TAKVİMİ



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.