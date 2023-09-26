Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 2023-2024 takvimi

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı geride kaldı. Şampiyonluk yarışının hız kestiği Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği futbolseverlerce merak ediliyor. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. İşte, Süper Lig'de ilk yarının biteceği tarih...



SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de 66. sezonun ilk yarısı, 25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.



İkinci yarısı 5 Ocak'ta açılacak ligde sezon 19 Mayıs 2024'te sona erecek.



ARA TRANSFER TAKVİMİ



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

