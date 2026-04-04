Süper Lig'de inanılmaz gol, kendi kalesinden rakip kaleye attı
04.04.2026 15:51
Son Güncelleme: 04.04.2026 21:54
Andreas Gianniotis attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Zecorner Kayserispor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
10. dakikada Diabate’nin sol taraftan derinlemesine pasında Benedyczak’ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu ve maç 1-0 oldu.
İkinci yarının 66. dakikasında ise kaleci sahneye çıktı. Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis kaleden kaleye inanılmaz bir gole imza attı.