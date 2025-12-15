Süper Lig'de istifa depremi! "İki hafta sonra ayrılacağım" demişti, şehri terk etti
15.12.2025 12:18
NTV - Haber Merkezi
Gaziantep FK'dan iki hafta sonra ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz, sürpriz bir karar aldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'yi konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Gaziantep ekibinin teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada görevini iki hafta sonra bırakacağını belirtmişti.
Yılmaz, basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"AVRUPA HAYALLERİ KURULAN BİR TAKIM OLDU"
"Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar."
Teknik direktör Burak Yılmaz.
"KULÜBENİN ARKASINDAN KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM"
"Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."
ŞEHRİ TERK ETTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre teknik direktör Burak Yılmaz, istifa etti. Genç teknik adamın şehirden ayrıldığı belirtildi.
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın başındaki üçüncü yenilgisini Göztepe'ye karşı almıştı.
Gaziantep FK'dan kısa süre içinde resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.
YILMAZ'IN GAZİANTEP FK PERFORMANSI
Takımın başında 16 maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 1.81'lik puan ortalaması yakaladı.