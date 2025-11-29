Süper Lig'de istifa: "Hakkınızı helal edin"

Kayserispor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut istifa kararı aldı.



Palut, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Totalinde baktığımızda, burada geçirdiğim her gün için vicdanım çok rahat ama takımın yeni bir nefese, sese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kulübün yöneticilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. İşimiz ağır bir iş, bu yüzden üzdüğüm insanlar varsa haklarını helal etsinler. Bizim için, Rizespor’a verdiğimiz emek bugün sonlanacak. Kulübün yetkililerinden de özür diliyorum, bu açıklamayı onlardan müsaade almadan yapıyorum.”