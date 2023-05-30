Süper Lig’de kader günü: Galatasaray şampiyonluk için Fenerbahçe umutlarını sürdürmek için sahada

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun düğümü bu gece çözülebilir.



Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında kazanması durumunda diğer maçların skoruna bakılmaksızın, bitime 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da sakat futbolcu bulunmazken kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo başkent ekibine karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE UMUTLARINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve sarı-kırmızılılarla oynayacağı derbi maçına umutlarını taşıyabilmek için evindeki maçta Antalyaspor karşısında 3 puan kovalayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Lincoln ve Osayi-Samuel'in yanı sıra, çalışmalara başlayan ancak henüz hazır hale gelmeyen Altay Bayındır'ın forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE 36. HAFTA PROGRAMI