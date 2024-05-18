Süper Lig'de kalma mücadelesi: Pendikspor'a futbol mucizesi gerekiyor

Süper Lig’de küme düşme hattındaki Ankaragücü - Pendikspor mücadelesinden gol sesi çıkmadı.



Ankaragücü bu sonuçla puanını 40’a çıkardı. Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor'un ise son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.



Ankaragücü ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek.



İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.



Yani Pendikspor'un ligde kalması için son hafta Gaziantep FK'yi 26 farklı yenmesi ve Ankaragücü'nün Trabzonspor'a kaybetmesi gerekiyor.