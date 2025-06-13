Süper Lig'de kim, ne kadar kazandı? Yayın gelirlerinde uçurum

Süper Lig ’de 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray , yayın geliri paylaşımında da 595,5 milyon lirayla en büyük payın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, lige katılım bedeli olarak 95,6 milyon lira ve sezon performansıyla (30 galibiyet, 5 beraberlik) 214,5 milyon lirayı kasasına koydu. Bu sezon 25. kez mutlu sona ulaşan Cimbom, geçmişteki 24 şampiyonluğun karşılığı olarak 190,5 milyon lira elde ederken bu sezonki birinciliği sebebiyle de 94,9 milyon lira kazandı. Galatasaray’ın toplam 595,5 milyon liralık geliri, döviz kurunun sezonluk ortalamasına göre 17,1 milyon dolara tekabül ediyor.

İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜĞÜ SONRASI EN FAZLA KAZANAN SAMSUNSPOR Süper Lig 2’ncisi Fenerbahçe , elde ettiği 513,8 milyon lirayla (14,7 milyon dolar) gelir dağılımında da aynı basamakta kendisine yer buldu. Lig 3’üncülüğünü kıl payı Samsunspor’a kaptıran Beşiktaş, geçmişte kazandığı şampiyonlukların etkisiyle 409,1 milyon liralık (11,7 milyon dolar) gelire ulaştı ve klasmanda 3’üncü sıraya yerleşti. Gösterdiği performansla dikkati çeken Samsunspor ise 301 milyon lirayla (8,6 milyon dolar), İstanbul’un üç büyük kulübünden sonra en fazla gelire ulaşan ekip oldu. Sezonu 7’nci sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk sayısı faktörüyle 276,5 milyon lirayı (8 milyon dolar) hanesine yazdırdı ve yayın geliri sıralamasında 5’incilikle yetindi.

TOPLAM GELİR 140 MİLYON 600 BİN DOLAR



Süper Lig’deki 19 takım, toplam 4,9 milyar liralık yayın geliri elde etti.



Döviz kurunun sezon ortalaması baz alındığında (1 dolar = 34,86 lira), kulüplerin döviz cinsinden kazancı 140,6 milyon dolar olarak şekillendi.



YAYIN İHALESİNİN TOPLAM BEDELİ 182 MİLYON DOLAR



Süper Lig ve 1. Lig’in yayın hakkı, Mart 2024’te gerçekleştirilen ihale sonucu 182 milyon dolar karşılığında beIN Media Group’un oldu.



İhale şartnamesi uyarınca yayıncı kuruluş, yapacağı ödemelerin yarısını ihale gününün döviz kuru üzerinden (31,3 lira), diğer yarısını ise güncel kurdan gerçekleştirdi.



Örneğin yayıncı kuruluşun 1 Kasım 2024’te 10 milyon dolar ödeme yaptığı düşünüldüğünde, bu meblağın 5 milyon doları için 31,3 liralık kurdan, diğer 5 milyon doları için 34,28 liralık kurdan işlem yapıldı.



YAYIN GELİRİ DAĞILIMININ KISTASLARI



Yayıncı kuruluş bu sezon toplamda 6 milyar liralık ödeme yaptı.



Bu gelirin yüzde 18,4’lük kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için ayrıldı.



Geri kalan meblağın yüzde 37’si tüm kulüplere eşit dağıtılırken, yüzde 46’sı takımların galibiyet ve beraberlik sayılarına göre, yüzde 11’i geçmiş yıllarda şampiyonluk kazanan takımlar arasında, yüzde 6’sı da ligi ilk 6 sırada bitiren ekiplerce pay edildi.



Bu kıstaslar neticesinde;



* Her kulüp 95,6 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.



* Takımlar her galibiyette 6,6 milyon lira, beraberlikte 3,3 milyon lira kazandı.



* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 7,94 milyon lira aldı.



* Lig şampiyonu Galatasaray 94,9 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 76 milyon lira, lig üçüncüsü Samsunspor 56,9 milyon lira, lig dördüncüsü Beşiktaş 38 milyon lira, lig beşincisi Başakşehir 19,2 milyon lira ve lig altıncısı Eyüpspor 9,7 milyon lirayla ödüllendirildi.