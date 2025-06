Süper Lig'de kim, ne kadar kazandı? Yayın gelirlerinde uçurum

TOPLAM GELİR 140 MİLYON 600 BİN DOLAR



Süper Lig’deki 19 takım, toplam 4,9 milyar liralık yayın geliri elde etti.



Döviz kurunun sezon ortalaması baz alındığında (1 dolar = 34,86 lira), kulüplerin döviz cinsinden kazancı 140,6 milyon dolar olarak şekillendi.



YAYIN İHALESİNİN TOPLAM BEDELİ 182 MİLYON DOLAR



Süper Lig ve 1. Lig’in yayın hakkı, Mart 2024’te gerçekleştirilen ihale sonucu 182 milyon dolar karşılığında beIN Media Group’un oldu.



İhale şartnamesi uyarınca yayıncı kuruluş, yapacağı ödemelerin yarısını ihale gününün döviz kuru üzerinden (31,3 lira), diğer yarısını ise güncel kurdan gerçekleştirdi.



Örneğin yayıncı kuruluşun 1 Kasım 2024’te 10 milyon dolar ödeme yaptığı düşünüldüğünde, bu meblağın 5 milyon doları için 31,3 liralık kurdan, diğer 5 milyon doları için 34,28 liralık kurdan işlem yapıldı.



YAYIN GELİRİ DAĞILIMININ KISTASLARI



Yayıncı kuruluş bu sezon toplamda 6 milyar liralık ödeme yaptı.



Bu gelirin yüzde 18,4’lük kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ve alt ligler için ayrıldı.



Geri kalan meblağın yüzde 37’si tüm kulüplere eşit dağıtılırken, yüzde 46’sı takımların galibiyet ve beraberlik sayılarına göre, yüzde 11’i geçmiş yıllarda şampiyonluk kazanan takımlar arasında, yüzde 6’sı da ligi ilk 6 sırada bitiren ekiplerce pay edildi.



Bu kıstaslar neticesinde;



* Her kulüp 95,6 milyon liralık katılım payını kasasına koydu.



* Takımlar her galibiyette 6,6 milyon lira, beraberlikte 3,3 milyon lira kazandı.



* Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 7,94 milyon lira aldı.



* Lig şampiyonu Galatasaray 94,9 milyon lira, lig ikincisi Fenerbahçe 76 milyon lira, lig üçüncüsü Samsunspor 56,9 milyon lira, lig dördüncüsü Beşiktaş 38 milyon lira, lig beşincisi Başakşehir 19,2 milyon lira ve lig altıncısı Eyüpspor 9,7 milyon lirayla ödüllendirildi.