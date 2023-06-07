Süper Lig'de Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş'ın ikincilik hedefi (Muhtemel 11'ler)

Son haftaya 3. sırada giren siyah beyazlılar, maçı kazanması halinde ligi Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayacak. İkili averajda sarı lacivertlilerden üstün olan Beşiktaş, 80 puan ile sezonu 2. sırada tamamlayacak.



Sakatlıkları süren Saiss, Redmond, Maxim ve Ersin forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Rosier-Welington-Colley-Masuaku, Hadjiahmetovic-Salih, Ghezzal-Gedson-Cenk, Aboubakar



Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir, Moreno



Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.



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