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Süper Lig'de Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş'ın ikincilik hedefi (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Süper Lig’de kapanışı evinde yapacak. Siyah-beyazlılar, 38. haftada Konyaspor ile karşılacak. Beşiktaş maçı kazanması halinde sezonu 2. tamamlayacak.

Süper Lig'de Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş'ın ikincilik hedefi (Muhtemel 11'ler)

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Son haftaya 3. sırada giren siyah beyazlılar, maçı kazanması halinde ligi Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayacak. İkili averajda sarı lacivertlilerden üstün olan , 80 puan ile sezonu 2. sırada tamamlayacak.

Sakatlıkları süren Saiss, Redmond, Maxim ve Ersin forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier-Welington-Colley-Masuaku, Hadjiahmetovic-Salih, Ghezzal-Gedson-Cenk, Aboubakar

: Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Mahir, Moreno

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

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