07.03.2026 14:34

Süper Lig'de kritik maç, derbinin VAR'ı belli oldu
Ömer Faruk Turta

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide VAR'da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.
 

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. 

 

Derbiyi FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
 

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Gökhan Barcın görev yapacak.