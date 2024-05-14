Süper Lig'de kritik maçın tarihi belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu. İşte, Süper Lig'de kritik maçın tarihi...



GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını duyurdu.



37. HAFTA GÜNCEL MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:



17 Mayıs Cuma:



17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)



18 Mayıs Cumartesi:



19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)



19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)



19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)



19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)



19 Mayıs Pazar:



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)