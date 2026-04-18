Süper Lig'de kritik viraj. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE

Galatasaray, Gençlerbirliği 'ni mağlup etmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde çıkacak.

DÖRT GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig 'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.