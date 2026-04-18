Süper Lig'de kritik viraj. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

18.04.2026 18:54

Son Güncelleme: 18.04.2026 18:57

Galatasaraylı futbolcuların Kocaelispor maçındaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

 

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

18:53
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi. Galatasaray'da Victor Osimhen maç kadrosunda yer almadı.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU

 

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

 

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

 

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Okan Buruk ve Volkan Demirel.

GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE

 

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde çıkacak.

 

DÖRT GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

 

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.

 

Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram