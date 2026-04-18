Süper Lig'de kritik viraj. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
18.04.2026 18:54
Son Güncelleme: 18.04.2026 18:57
Galatasaraylı futbolcuların Kocaelispor maçındaki gol sevinci.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Okan Buruk ve Volkan Demirel.
GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde çıkacak.
DÖRT GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.
Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.