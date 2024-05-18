Süper Lig'de küme düşen 2. takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım belli oldu.

Deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, bitime 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

Ligde geride kalan 37 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Karagümrük 38 puanla 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi sezona Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde başlarken daha sonra onun yerine Şota Arveladze getirildi. Şota'nın ardından ise Tolunay Kafkas lige devam etti.

Fatih Karagümrük, 2020 yılında 1. Lig play-offlarını geçerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkmıştı.