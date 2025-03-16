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Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bitime 10 hafta kala Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Adana Demirspor, Trendyol 'de Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Mavi beyazlılar -2 puanla son sırada yer alıyordu.

3 PUAN SİLME CEZASI ALMIŞLARDI

Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.

Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

2 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Ligde bu sezon 26 maça çıkan mavi-lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu - 1
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