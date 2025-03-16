Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Mavi beyazlılar -2 puanla son sırada yer alıyordu.

3 PUAN SİLME CEZASI ALMIŞLARDI

Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.



Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

2 GALİBİYET, 4 BERABERLİK



Ligde bu sezon 26 maça çıkan mavi-lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 mağlubiyet yaşadı.