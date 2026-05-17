Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu. Son dakikalar nefes kesti

17.05.2026 18:55

Son Güncelleme: 17.05.2026 22:08

Anadolu Ajansı

Süper Lig topu.

Selim Başeğmezer
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçları sona erdi. Karşılaşmaların ardından küme düşen son takım da belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi. 34. ve son hafta maçlarında büyük heyecan yaşandı.

 

Küme düşmesi kesinleşen Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda eden diğer takım belli oldu.

 

KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE EYÜPSPOR LİGDE KALDI

 

Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

 

Trabzonspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı.

 

Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında 6 gollü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı.

 

ANTALYASPOR, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

 

Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırladığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti.

 

SKORLAR

 

Antalyaspor 1-0 Kocaelispor

Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği

 

PUAN DURUMU

 

13 - Kasımpaşa: 35

14 - Gençlerbirliği: 34

15 - Eyüpspor: 33

16 - Antalyaspor: 32 (Küme düştü)

17 - Karagümrük: 31 (Küme düştü)

18 - Kayserispor: 30 (Küme düştü)

21:58
TRABZON'DA FARK 3'E ÇIKTI, MAÇ BİTTİ
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 3-0'ı buldu ve bu golün ardından müsabaka da sona erdi.
21:52
GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 ÖNDE
88. Dakika: Gençlerbirliği, Franco Tongya'nın golüyle Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçti.
21:50
EYÜPSPOR 3-3'Ü BULDU
87. Dakika: Eyüpspor beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanda gol arayan konuk ekipte Talha'nın ceza sahası dışından vuruşu Oosterwolde'ye çarparak ağlarla buluştu ve skor 3-3'e geldi.
21:45
FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ
82. Dakika: Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 yaptı. Sağ kanattan yapılan ortayı tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-2'ye getirdi.
21:44
ANTALYA'DA GOL SESİ
80. Dakika: Antalyaspor, Samuel Ballet'nin golüyle Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti.
21:42
KADIKÖY'DE EŞİTLİK VAR
79. Dakika: Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sarı-lacivertlilerin organize gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sol ayağıyla vuruşu sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu.
21:30
FENERBAHÇE FARKI 1'E İNDİRDİ
68. Dakika: Fenerbahçe, Fred ile farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Levent'in çevirdiği topa İsmail vurdu, kale önünde Fred tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
21:06
İKİNCİ YARILAR BAŞLADI
Karşılaşmalarda ikinci devreler başladı.
20:48
İLK YARILAR SONA ERDİ
Antalyaspor 0-0 Kocaelispor Fenerbahçe 0-2 Eyüpspor Kasımpaşa 1-0 Galatasaray Trabzonspor 0-1 Gençlerbirliği
20:46
GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ
45. Dakika: Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında Traore ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
20:39
EYÜPSPOR, FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
36. Dakika: Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekipte, savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, Mert Müldür'e attığı çalım sonrası sol ayağıyla topu filelere gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.
20:28
KASIMPAŞA GOLÜ BULDU
27. Dakika: Kasımpaşa, Galatasaray karşısında golü buldu. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Benedyczak, aşırtma vuruşla kaleci Günay'ı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
20:18
EYÜPSPOR ÖNE GEÇTİ
17. Dakika: Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahasına giren Legowski, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.
20:00
MAÇLAR BAŞLADI
Küme düşme hattındaki maçlarda ilk düdük geldi.
19:07
KASIMPAŞA'DA İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Arous, Becao, Opoku, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Diabate, Benedyzcak. Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Eren, Kaan, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi.
19:04
KADIKÖY'DE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem. Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut Bozok.
19:02
TRABZON'DA İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Ozan, Boran, Felipe, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Onuachu Umut. Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
18:54
ANTALYA'DA İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Streek. Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Susoho, Agyei, Rivas, Churlinov.
18:50
MAÇLAR
Antalyaspor-Kocaelispor Fenerbahçe-Eyüpspor Kasımpaşa-Galatasaray Trabzonspor-Gençlerbirliği Maçlar saat 20.00'de başlayacak.
