Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu. Son dakikalar nefes kesti
17.05.2026 18:55
Son Güncelleme: 17.05.2026 22:08
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçları sona erdi. Karşılaşmaların ardından küme düşen son takım da belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelindi. 34. ve son hafta maçlarında büyük heyecan yaşandı.
Küme düşmesi kesinleşen Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Süper Lig'e veda eden diğer takım belli oldu.
KASIMPAŞA, GENÇLERBİRLİĞİ VE EYÜPSPOR LİGDE KALDI
Galatasaray'ı konuk eden Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.
Trabzonspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'de kaldı.
Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında 6 gollü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve averajla ligde kaldı.
ANTALYASPOR, SÜPER LİG'E VEDA ETTİ
Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırladığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen Süper Lig'e veda etti.
SKORLAR
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği
PUAN DURUMU
13 - Kasımpaşa: 35
14 - Gençlerbirliği: 34
15 - Eyüpspor: 33
16 - Antalyaspor: 32 (Küme düştü)
17 - Karagümrük: 31 (Küme düştü)
18 - Kayserispor: 30 (Küme düştü)