Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
Süper Lig'de Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşecek son takım belli oluyor.
Süper Lig'de küme düşen dördüncü ve son takım bugün belli olabilir.
36 puanlı Bodrum Futbol Kulübü, Kayserispor'a, 39 puanlı Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak. Maçlar 19'da başlayacak.
İKİLİ AVERAJDA BODRUM ÜSTÜN
Bodrum ile Alanyspor'un puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü Bodrum'da bulunuyor.
Alanyaspor, Konya'da kazanır, Bodrum da puan kaybederse Akdeniz ekibi kümede kalmayı garantileyecek.
Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşmüştü.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Kaynak: TFF
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