Süper Lig'de küme düşen son takım Giresunspor oldu

GİRESUNSPOR KÜME DÜŞEN SON TAKIM OLDU



İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi neticesinde Giresunspor Süper Lig'e veda etti. Karadeniz ekibi 2023-24 sezonunda 1. Lig'de boy gösterecek.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Riad Bajic ve 59. dakikada Borja Sainz kaydetti.



SAINZ GOL SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ



Sainz gol sevinci sırasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.



17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.



33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.



59. dakikada Doğan Can Davas sol kanattan getirdiği topu yerden Borja Sainz'a aktardı. Borja Sainz'ın 20 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.



90+3. dakikada Campuzano, Antalyaspor defansından kaptığı topu yerden Mert Han Kurt'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.