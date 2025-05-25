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Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Geçen yıl Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında küme düşen dördüncü takım belli oldu.

Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK, Kayserispor'la beraber kaldı.

Alanyaspor'un kazanmasının ardından bitime 1 hafta kalan puan farkı 5'e çıktı ve Bodrum FK, Süper Lig'e veda etti. 

Bodrum FK, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmişti. 

Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve küme düşmüştü. 

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu - 1
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