Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Geçen yıl Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.
Süper Lig'in 37. haftasında küme düşen dördüncü takım belli oldu.
Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK, Kayserispor'la beraber kaldı.
Alanyaspor'un kazanmasının ardından bitime 1 hafta kalan puan farkı 5'e çıktı ve Bodrum FK, Süper Lig'e veda etti.
Bodrum FK, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmişti.
Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor küme düşmüştü.
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