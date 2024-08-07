Süper Lig'de maçlar 18 statta yapılacak

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig 'de 67. sezonun heyecanı, 18 farklı statta yaşanacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi maçların oynanacağı statlar ele alındı. Ligde 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 18 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 şehirdeki statlarda gerçekleştirilecek. Ligde İstanbul'dan 6, Antalya'dan 2, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Rize, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Sivas ve Trabzon'dan birer takım mücadele edecek.

EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTELİ STATLAR



Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park geliyor.



2011'den bu yana hizmet veren RAMS Park'ta 52 bin 468 koltuk bulunuyor.



Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Ülker Stadı, RAMS Park'ın ardından en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 47 bin 544.



Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı da 42 bin 445 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü stat konumunda yer alıyor.

EN AZ KAPASİTE BODRUM İLÇE STADI'NDA

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı, yeni sezonda en az koltuk kapasitesine sahip saha olarak dikkati çekiyor.



Yenileme çalışmalarının sürdüğü stadyumun mevcut koltuk kapasitesi 3 bin 925.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı, bu sezon ev sahibi Kasımpaşa'nın yanı sıra ligin yeni ekibi ikas Eyüpspor'un da iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatayspor ise geçen sezon olduğu gibi 2024-2025'te de iç saha müsabakalarını Mersin Stadı'nda oynayacak.

MODERN STATLAR

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.



RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, BG Grup 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Mersin Stadı, Kalyon Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Gain Park (Alanya Oba Stadı), RHG EnerTürk Enerji Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.



Ülker Stadı 2006'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 2010'da tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet vermeye devam ediyor.



Bodrum İlçe Stadı'nda ise yenileme çalışmaları sürüyor.

