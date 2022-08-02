Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak

Ligde sezon, 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.



Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 19 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 11 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.



EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTELİ STATLAR

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında VavaCars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.



Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 74 bin 753 koltuk bulunuyor.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Nef Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.



Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.

EN AZ KAPASİTELİ STATLAR

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı sahip.



Ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un maçlarını oynayacağı stadın 3 bin 513 kişilik kapasitesi bulunuyor.



Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor da maçlarını 4 bin 488 kişi kapasiteli Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak.



Ümraniyespor ile İstanbulspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak statların Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. İki takım da çalışmalar tamamlanana kadar rakiplerini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.



MODERN STATLAR

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 575 bin 818 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.



İstanbul'daki Nef Stadı, Vodafone Park, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Ankara'daki Eryaman Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Yeni Hatay Stadı, Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Antalya Stadı, Alanya Oba Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.



İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

