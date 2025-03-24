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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama

TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını açıkladı.

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama

Türkiye Federasyonu'ndan 'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.

TFF, haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

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