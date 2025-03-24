Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama
TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.
TFF, haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
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