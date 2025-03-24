Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama

TFF, haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

