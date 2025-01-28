Süper Lig'de maçlar tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.



Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.



Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.



SONUÇLAR



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1

Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4



GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



31 Ocak Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)