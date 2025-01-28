Süper Lig'de maçlar tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı
Süper Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız kapattı.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
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