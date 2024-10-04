Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak/bitecek? Milli ara tarihleri belli oldu

Süper Lig'de milli arama takvimi belli oldu. Türkiye A Milli Futbol takımının oynayacağı Karadağ ve İzlanda maçları nedeniyle Süper Lig'e 1 hafta ara verilecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak/bitecek?



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak. Süper Lig maçları 19 Ekim'de yeniden oynanmaya başlayacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?



Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.



Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.



Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.