Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak/bitecek? Milli ara tarihleri belli oldu
Süper Lig'de milli aranın ne zaman başlayıp, biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'e ara verilecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak/bitecek?
Süper Lig'de milli arama takvimi belli oldu. Türkiye A Milli Futbol takımının oynayacağı Karadağ ve İzlanda maçları nedeniyle Süper Lig'e 1 hafta ara verilecek. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak/bitecek?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak. Süper Lig maçları 19 Ekim'de yeniden oynanmaya başlayacak.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.
Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.
Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
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