Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek?
A Milli Futbol Takımının, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig'e milli maç arası verildi. Futbolseverler de milli maç arasının ne zaman sona ereceğini ve maçların devam edeceği tarihi merak ediyor. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek?
Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Futbolseverler de heyecan dolu lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.
SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Milli ara, 16 Mart'ta tamamlanan 28. hafta maçları sonrasında başladı.
Milli ara 17-28 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN PROGRAMI
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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