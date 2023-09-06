Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek? Bu hafta maç var mı? İşte belirlenen tarihler

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Süper Lig'de maçlara ara verildi. Futbolseverler de ne zaman maçların ara vereceğini öğrenmek istiyor. İşte, milli aranın biteceği tarih...



MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?



Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.



2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

