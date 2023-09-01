Süper Lig'de milli ara ne zaman? Milli maç arası ne zaman?

Süper Lig'de milli aranın ne zaman başlayacağı, dördüncü hafta maçları öncesi gündeme geldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında Türkiye, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Japonya ile de özel maç yapılacak. İşte, milli aranın zaman aralığı...



MİLLİ ARA NE ZAMAN?



Süper Lig'de milli maç arası fikstür programıyla belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.



2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Türkiye 8 Eylül Cuma Günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.



