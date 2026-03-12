Süper Lig'de milli ara öncesi son hafta başlıyor, işte maçların programı
12.03.2026 12:51
Süper Lig toğu
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak. İşte haftanın maçlarının programı...
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Bu maçların ardından Süper Lig milli araya girecek.
Haftanın açılış gününde saat 20.00'de Antalyaspor ile Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalar şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)