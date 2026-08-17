Süper Lig'de müthiş maç. 6 gollü düelloda Samsunspor ile Göztepe yenişemedi
17.08.2026 23:29
Samsunsporlu Saikuba Jarju ile Göztepeli Arda Okan Kurtulan bir pozisyonda mücadele etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe, 6 golün atıldığı maçta puanları paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
İzmir temsilcisinin gollerini 3. dakikada Matos, 46. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 30. dakikada penaltıdan Marius Mouandilmadji 43. dakikada Emre Kılınç ile 90. dakikada Celil Yüksel'den geldi.
Göztepeli Antunes ile Samsunsporlu Celil Yüksel'in hava topu mücadelesi.
Samsunspor'da Mouandilmadji, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.
Göztepe, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Samsunspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.