Süper Lig'de müthiş maç. 6 gollü düelloda Samsunspor ile Göztepe yenişemedi

Samsunspor 'da Mouandilmadji, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Göztepe , gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Samsunspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.