Süper Lig'de parladı, Bundesliga takımlarını peşine taktı: Göztepe'de Romulo derken sürpriz isme kanca

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe'nin joker oyuncularından Novatus Miroshi'ye Alman ekipleri kancayı attı.

İKİ KULÜBÜN RADARINDA



Sarı-kırmızılılarda stoper, sol kanat ve orta saha mevkilerinden görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Mainz 05 ve Augsburg'un radarına girdi. İki kulübün Tanzanyalı futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yönetimle resmi görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.

BU SEZON JOKER OLDU



Kurmayların da şartların sağlanması durumunda Romulo'nun yanı sıra Miroshi'yi de Avrupa'ya uğurlayabileceği bildirildi. Geçen sezon Belçika'nın Zulte Waregem takımından kadroya dahil edilen Miroshi, Isaac Solet'in sakatlanmasının ardından teknik direktör Stanımır Stoilov tarafından orta sahada oynatıldı.

PERFORMANSI



Asıl mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, 22 Süper Lig müsabakasında 1528 dakika görev aldı. Miroshi, bu müsabakalarda 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.