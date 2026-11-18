Süper Lig'de parladı, yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor iddiası. "Belözoğlu'nun ilk transferi"
18.11.2026 12:39
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile başlayan yeni dönemde yapılacak transferler de merak konusu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulüp içinde yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler için ara transfer dönemine dair iddialar da peş peşe geliyor.
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Nelson Semedo ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ bekin yerini hangi isimle dolduracağına dair dikkat çeken bir haber yazıldı.
ARDA OKAN İDDİASI
Fanatik'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırması durumunda Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.
Arda Okan Kurtulan'ın adı son dönemde Galatasaray ile de anılyordu.
Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun genç futbolcuyu beğenerek takip ettiğine yer verildi.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ
Fenerbahçe formasını ilk olarak U17'de terleten Arda Okan Kurtulan, 2019-2022 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte yer aldı.
Piyasa değeri 8 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Bu sezon İzmir ekibiyle 11 maçta boy gösteren Kurtulan, 1 gol - 1 asistlik oyun ortaya koydu.