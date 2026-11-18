Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe 'de hazırlıklar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulüp içinde yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler için ara transfer dönemine dair iddialar da peş peşe geliyor.

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Nelson Semedo ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ bekin yerini hangi isimle dolduracağına dair dikkat çeken bir haber yazıldı.

ARDA OKAN İDDİASI

Fanatik'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırması durumunda Göztepe'de forma giyen eski futbolcusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.