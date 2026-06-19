Süper Lig'de parlamıştı, Taha Şahin için Fenerbahçe iddiası

19.06.2026 16:28

Süper Lig'de parlamıştı, Taha Şahin için Fenerbahçe iddiası
IHA
İHA
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Çaykur Rizespor'un başarılı sağ beki Muhammet Taha Şahin, yaz transfer döneminde birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

 

Son 3 sezonda Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, performansıyla Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edildi.

Resmi Kurum

Taha Şahin, daha önce A Milli Takım kampına davet edilmişti.

FENERBAHÇE TAKİPTE

 

Bonservisi Karadeniz ekibinde olan başarılı sağ beke Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, son günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği yönündeki iddialar gündemde yer aldı.

Anadolu Ajansı

Taha Şahin.

Taha Şahin, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin'in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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