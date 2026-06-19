Süper Lig'de parlamıştı, Taha Şahin için Fenerbahçe iddiası

FENERBAHÇE TAKİPTE

Bonservisi Karadeniz ekibinde olan başarılı sağ beke Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, son günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği yönündeki iddialar gündemde yer aldı.