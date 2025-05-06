Süper Lig'de program açıklandı: Maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı. Maçlar son 3 haftada aynı gün ve saatte oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.
Buna göre tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama ise şöyle:
"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."
36. HAFTA PROGRAMI
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