Süper Lig'de program açıklandı: Maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Buna göre tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama ise şöyle:



"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

36. HAFTA PROGRAMI

