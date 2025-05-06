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Süper Lig'de program açıklandı: Maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı. Maçlar son 3 haftada aynı gün ve saatte oynanacak.

Süper Lig'de program açıklandı: Maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.

Buna göre tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

'den yapılan açıklama ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

36. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de program açıklandı: Maçlar aynı gün ve saatte oynanacak - 1
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